Bursa\'da kaza: 3 kişi öldü, sürücü hakkında dava açıldı

Bursa'da doğum günü eğlencesinden dönerken beton aydınlatma direğine çarpan otomobildeki arkadaşlarından 3'ünün ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sürücünün yargılanmasına başlandı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Adem Duran (22), yaşamını yitiren Sinan Karakuş, Eda Nur Baykay ve Sıla Çelik'in yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Adem Duran, kuzeni Eda Nur Baykay'ın doğum günü dolayısıyla İnegöl'den Bursa'ya geldiklerini ve bir mekanda eğlendiklerini anlattı.

Sonrasında babasına ait araçla dönüşe geçtiklerini dile getiren Duran, "Sol şeritte ilerliyordum. Hızım 100-120 kilometreydi. Öndeki araca selektör yapmadan boş olan sağ şeride geçmek istedim. O araç da sağ şeride geçmeye çalışınca aracın kontrolünü kaybedip yol kenarındaki direğe vurdum. Sağ ön koltukta Sinan, arka koltukta Eda ve Sıla vardı." diye konuştu.

Olay sırasında alkollü olduğunu belirten Duran, "Kaza sırasında benim emniyet kemerim takılıydı. Önde oturan Sinan'ın takılı değildi diye hatırlıyorum." ifadesini kullandı.

Duran, kaza öncesi yaklaşık 1 kilometre boyunca şerit değiştirerek ilerlediğini sözlerine ekledi.

Sinan Karakuş'un babası İsmail Karakuş, sanıktan şikayetçi olmadıklarını ifade etti.

Sıla Çelik'in ailesinin avukatı ise şikayetçi olduklarını bildirdi.

Sanığın avukatı, kazada kuzeni Eda Nur Baykay ve arkadaşlarını kaybeden Duran'ın en ağır manevi acıyı çektiğini ifade ederek, tahliyesini istedi.

Gençlerin kaza sırasında emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden kusur raporu istenmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Adem Duran idaresindeki 16 AFT 818 plakalı otomobil, 15 Ekim 2023'te Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde demir korkuluklara, ardından beton aydınlatma direğine çarpmıştı. Hurdaya dönen otomobildeki Sinan Karakuş (22), Eda Nur Baykay (19) ve Sıla Çelik (17) hayatını kaybetmiş, yaralanan sürücü ise tedavisinin ardından tutuklanmıştı.