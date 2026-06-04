Bursa'da Bıçaklı Kavga: Polis Müdahale Etti - Son Dakika
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Bursa'da Bıçaklı Kavga: Polis Müdahale Etti

Bursa\'da Bıçaklı Kavga: Polis Müdahale Etti
04.06.2026 17:17
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Orhangazi'de bıçaklı kavgaya sivil polisler havaya ateş açarak müdahale etti, 2 kişi gözaltına alındı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 2 kişi arasındaki bıçaklı kavgaya, bu sırada olay yerinde bulunan sivil polisler havaya ateş açarak müdahale etti. Şüphelilerin gözaltına alındığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Cumhuriyet Alanı'nda meydana geldi. 2 kişi arasındaki tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. O sırada olay yerindeki sivil polisler havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Silah sesiyle çevredekiler panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şüpheliler emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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