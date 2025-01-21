Bursa'da 'Bildiğin Gibi Değil' Filminin Gösterimi Yapıldı

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(BURSA)– Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Tayyare Sineması" etkinliği kapsamında "Bildiğin Gibi Değil" adlı filmin gösterimi yapıldı. Filmin yazarı ve yönetmeni Vuslat Saraçoğlu da gecenin sonunda vatandaşlarla bir araya gelerek filmin arka planı hakkında bilgi verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan ve her pazar düzenli olarak gerçekleştirilen "Tayyare Sineması" etkinliği, sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Etkinlik kapsamında son olarak Tayyare Kültür Merkezi'nde "Bildiğin Gibi Değil" adlı filmin gösterimi yapıldı. İzleyicilerden tam not alan filmin ardından söyleşi programı düzenlendi.

Filmin yazarı ve yönetmeni Vuslat Saraçoğlu, katılımcıların sorularını yanıtlayarak, filmin arka planı, karakterleri ve anlatım tarzı hakkında detaylı bilgiler sundu. Filmi oluşturma sürecindeki ilham kaynaklarını ve hedeflerini anlatan Saraçoğlu, filmdeki temaların, mesajların ve karakterlerin gelişimleri üzerine derinlemesine analiz yaptı.

"Tayyare Sineması" etkinliğine katılmak isteyen vatandaşlar, 'https://biletinial.com/tr-tr/etkinlikleri/bursa-kultur' adresinden bilet alabiliyor.