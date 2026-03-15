Bursa'da Çocuklar Bilim ve Teknolojiyle Buluştu

15.03.2026 09:15  Güncelleme: 09:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocuklara bilim ve teknolojiyi tanıtmak amacıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Bilim ve Teknoloji Şöleni' etkinliği düzenledi. Öğrenciler, çeşitli atölyelerde keyifli zaman geçirerek öğrenme fırsatı buldu.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, bilimsel farkındalığı artırmak ve çocukların erken yaşta bilimle tanışmasını sağlamak amacıyla özel bir etkinliğe imza attı. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde düzenlenen "Bilim ve Teknoloji Şöleni" yüzlerce öğrenciyi bir araya getirdi.

Bursa'da 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde ikincisi gerçekleştirilen "Bilim ve Teknoloji Şöleni", bilim ve teknoloji meraklısı çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de etkinlik alanındaki atölyeleri gezerek öğrencilerle bilim yolculuğuna çıktı.

Çocuklar, aileleriyle birlikte gün boyu çeşitli atölyelere katılarak hem eğlendi hem öğrendi. Sanal gerçeklik (VR) deneyimlerinden havacılık teknolojilerine, ahşap atölyesi uygulamalarından bilim şovlarına kadar pek çok etkinlikte yer alan öğrenciler, bilgi yarışmaları ve oyun alanlarıyla becerilerini sergiledi. Gün, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın konseri ile taçlandı.

"Çocuklarımızın geleceğe hazırlanması çok önemli"

Bilimin her zamankinden daha fazla önem kazandığını ve her gün yeni bir teknolojik gelişmeyle karşılaştıklarını söyleyen Bozbey, "Çocuklarımızın bu hızlı çağa uyum sağlaması ve geleceğe hazırlanması bizim için çok önemli. Bu tür etkinliklerle çocuklar yeni ilgi alanları keşfediyor, paylaşmayı ve dayanışmayı öğreniyor. Aileler de çocuklarıyla birlikte oyun ve atölye çalışmalarına katılarak iletişim becerilerini güçlendiriyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar

09:32
Arda Güler’in attığı golü gören hakem bile dayanamadı
Arda Güler'in attığı golü gören hakem bile dayanamadı
09:00
Hataylı şoför hayatını kaybetmişti İsrail füzesinin vurduğu tır böyle görüntülendi
Hataylı şoför hayatını kaybetmişti! İsrail füzesinin vurduğu tır böyle görüntülendi
08:37
Meteoroloji alarm verdi 19 il için sarı kodlu kritik uyarı
Meteoroloji alarm verdi! 19 il için sarı kodlu kritik uyarı
07:54
Bu bir ilk Netanyahu askeri kabine toplantısına katılmadı
Bu bir ilk! Netanyahu askeri kabine toplantısına katılmadı
07:42
ABD ordusu, Haseke’deki Rümeylan üssünden çekildi
ABD ordusu, Haseke'deki Rümeylan üssünden çekildi
06:47
Savaşta 16. gün İran “Netanyahu öldürülecek“ dedi, Trump’tan Hark Adası için olay sözler geldi
Savaşta 16. gün! İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi
