Bursa'da Çocuklar Bilim ve Teknolojiyle Buluştu

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, bilimsel farkındalığı artırmak ve çocukların erken yaşta bilimle tanışmasını sağlamak amacıyla özel bir etkinliğe imza attı. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde düzenlenen "Bilim ve Teknoloji Şöleni" yüzlerce öğrenciyi bir araya getirdi.

Bursa'da 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde ikincisi gerçekleştirilen "Bilim ve Teknoloji Şöleni", bilim ve teknoloji meraklısı çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de etkinlik alanındaki atölyeleri gezerek öğrencilerle bilim yolculuğuna çıktı.

Çocuklar, aileleriyle birlikte gün boyu çeşitli atölyelere katılarak hem eğlendi hem öğrendi. Sanal gerçeklik (VR) deneyimlerinden havacılık teknolojilerine, ahşap atölyesi uygulamalarından bilim şovlarına kadar pek çok etkinlikte yer alan öğrenciler, bilgi yarışmaları ve oyun alanlarıyla becerilerini sergiledi. Gün, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın konseri ile taçlandı.

"Çocuklarımızın geleceğe hazırlanması çok önemli"

Bilimin her zamankinden daha fazla önem kazandığını ve her gün yeni bir teknolojik gelişmeyle karşılaştıklarını söyleyen Bozbey, "Çocuklarımızın bu hızlı çağa uyum sağlaması ve geleceğe hazırlanması bizim için çok önemli. Bu tür etkinliklerle çocuklar yeni ilgi alanları keşfediyor, paylaşmayı ve dayanışmayı öğreniyor. Aileler de çocuklarıyla birlikte oyun ve atölye çalışmalarına katılarak iletişim becerilerini güçlendiriyor" dedi.