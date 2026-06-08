Bursa'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Tutuklandı

Bursa\'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Tutuklandı
08.06.2026 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Yıldız, boşandığı eşi Tuğçe'yi vurarak ağır yaraladı. 'Silahı korkutmak için çıkardım' dedi.

BURSA'da boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Yıldız'ı (27) tabancayla vurarak ağır yaralayan Ahmet Yıldız (31), tutuklu yargılandığı davada, "Arkadaşımın paraya ihtiyacı vardı. Ruhsatsız silahını satmak için ondan aldım. O gün de silah yanımdaydı, eşimin susması için silahı çıkarttığımda silah patladı" dedi.

Olay, 11 Ocak'ta saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın üst katındaki dairede meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Ahmet Yıldız ile Tuğçe Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Yıldız, üzerindeki tabancayla eşine ateş etti. Tuğçe Yıldız, göğsüne ve karnına isabet eden mermilerle yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAYDAN ÖNCE SANAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Olayın ardından polis merkezine gidip teslim olan Ahmet Yıldız'ın, ifadesinde, eşini, kendisini birçok kez aldattığını öne sürüp vurduğunu söylediği bildirildi. Yıldız'ın ayrıca olaydan önce sanal medya hesabından, "Bilip, bilmeden üzdüğüm kim varsa kusura bakmasın. Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı" paylaşımı yaptığı görüldü. Ahmet Yıldız, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Göğsünden, karnından ve bileğinden vurulup ağır yaralanan ve 28 gün yoğun bakımda kalan Tuğçe Yıldız, 2 ay 5 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

'EVLENMEK ZORUNDA KALDIM'

Tutuklu sanık Ahmet Yıldız'ın, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Bursa 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ifade veren 1 çocuk annesi Tuğçe Yıldız, bir sene önce eşini terk edip babasının evine döndüğünü, olaydan bir ay önce ise 6 yaşındaki kızı N.Y.'yi düşünerek evine dönüp, eşiyle barıştığını belirtti. Teyzesinin oğlu olan Ahmet Yıldız ile 14 yaşındayken kendisine istismarda bulunduğu için evlenmek zorunda kaldığını, daha önce de eşinden şiddet gördüğünü ve hamileyken darbedildiği için kızının 5 aylık dünyaya geldiğini de söyleyen Yıldız, olay anını başına aldığı darbe nedeniyle hatırlamadığını belirterek, "Beni sürekli aldatıyordu. Evde de sürekli tartışma yaşıyorduk. Bana tecavüz ettiği için evlenmek zorunda kaldım. Sürekli para yüzünden tartışıyoruz. Sonuna kadar şikayetçiyim" diye konuştu.

SİLAHI SATMAK İÇİN EMANET ALMIŞ

Tutuklu sanık Ahmet Yıldız ise savunmasında, tartıştığı eşini korkutup susturmak için silahı montunun cebinden çıkarttığında patladığını iddia ederek, "Arkadaşımın paraya ihtiyacı vardı. Ruhsatsız silahını satmak için ondan aldım. O gün de silah yanımdaydı, eşimin susması için silahı çıkarttığımda silah patladı" ifadelerini kullandı.

'EŞİNİ VURACAĞI AKLIMA BİLE GELMEDİ'

Yıldız'ın satmak için silahını aldığını söylediği ve olayın ardından 'Silah ticareti' suçundan tutuklanan U.K. ise olayla ilgisi olmadığını belirtip, beraatini isteyerek, "Paraya sıkıştığım için Ahmet benim silahımı satacağını söyledi. Ben de arkadaşlarına göstermesi için silahı verdim. Eşini vuracağı aklıma bile gelmezdi. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, silahın sahibi U.K.'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, 3. Sayfa, Güncel, Bursa, Kadın, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru evinde ölü bulundu Polis memuru evinde ölü bulundu
Gaziantep’te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı Gaziantep'te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı
Kayıp olarak aranıyordu 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu! 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu
Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti
Oy vermeye gelen Ali Koç’a ’’Büyük başkan’’ tezahüratı Oy vermeye gelen Ali Koç'a ''Büyük başkan'' tezahüratı
Ekim ayında Meclis’e sunulacak Yeni resmi tatil geliyor Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

10:38
Aziz Yıldırım’dan dev kıyım 4 isme “Güle güle“ dedi
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
10:27
7,8’lik depremle sarsılan Filipinler’de 15 kişi öldü, 129 kişi yaralandı
7,8'lik depremle sarsılan Filipinler'de 15 kişi öldü, 129 kişi yaralandı
10:13
Dünyada sadece 1 tane var 24 saat başında nöbet tutuyorlar
Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar
10:11
Özel’den Kılıçdaroğlu’na sürpriz teklif: “İkimiz de çekilelim“ dedi yeni isim önerdi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
10:05
Aziz Yıldırım kararını verdi İşte takımı emanet edeceği isim
Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
10:02
Husilerden İsrail’e yeni darbe Kızıldeniz’i kapattılar
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar
08:53
İran’dan jet misilleme Devrim Muhafızları İsrail’deki 2 hava üssünü hedef aldı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı
06:38
Filipinler’de 7,8 büyüklüğünde deprem 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem! 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 10:58:52. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.