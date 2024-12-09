Bursa'da Boşanma Eşini Vuran Adam İntihar Etti - Son Dakika
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Bursa'da Boşanma Eşini Vuran Adam İntihar Etti

Bursa\'da Boşanma Eşini Vuran Adam İntihar Etti

Bursa'da boşanma aşamasındaki Fehmi K., eşi Serpil K.'yi öldürüp intihar etti.

09.12.2024 20:16
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp intihar etti.

Alınan bilgiye göre, İsabey Mahallesi'ndeki tarlaların bulunduğu patika yolda Fehmi K. (41), boşanma aşamasında oldukları eşi Serpil K'yi (32) 20 AFB 49 plakalı otomobilin içinde tabancayla vurdu. Zanlı ardından aynı tabancayla kendine ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen ölenlerin yakınları, fenalık geçirdi.

Öte yandan Serpil K'nin kadın sığınma evinden izinli çıktığı, Fehmi K'nin kadını evlilik yıl dönümleri olması nedeniyle konuşmak için zorla aracına bindirip İsabey Mahallesi'nde tarlaların bulunduğu alana götürdüğü iddia edildi.

Kaynak: AA

Yıldırım, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, bursa, Suç, Son Dakika

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