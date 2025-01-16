Bursa\'da Bozayı Kaçtı, Ekipler Seferber Oldu

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BURSA'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'nda yaşamlarını sürdüren 7'si yavru 76 bozayıdan biri, rüzgarda devrilen ağacın elektrikli çiti tahrip etmesi sonucu kaçtı. Çevredeki bir çöp konteynerinin önünde yiyecek ararken güvenlik kamerasına yansıyan ayı, ekipler tarafından aranıyor.

'Ayılara Özgürlük' projesi kapsamında, para kazanmak için sokaklarda oynatılan ayıların toplanıp, özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 1996'da kurulan ve 2011'de açılan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı'nda aralarında 7 yavru ayının da bulunduğu 76 bozayı, 11 hektarlık ormanda, doğal ortamlarında yaşamını sürdürüyor. Barınaktaki elektrikli demir çitin, rüzgarda devrilen ağaçla tahrip olmasının ardından, bozayılardan birinin kaçtığı öğrenildi. Olay, sabaha karşı bölgede gezen ayıyı gören, sürücülerin ihbarıyla ortaya çıktı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kaçtıktan sonra Boğazköy Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinin yanında güvenlik kamerasına yansıyan bozayı için, Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekimler, bakıcılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri ile jandarma timleri seferber oldu.

VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLMALARI İÇİN UYARILDI

Çevre mahallelerde ayak izlerine de rastlanan ayının yakalanması için çalışmalar sürerken, vatandaşların dikkatli olması ve ayının görüldüğü anda Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı'na acil olarak bilgi verilmesi istendi. Camilerden yapılan anonslarla da vatandaşlar uyarıldı.