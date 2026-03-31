Bursa'da Bozbey'e Destek Gösterisi

VATANDAŞLAR, MUSTAFA BOZBEY'E DESTEK İÇİN TOPLANDI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan çağrı üzerine çok sayıda vatandaş Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde bir araya geldi. Burada toplanan kalabalığa açıklamalarda bulunan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Son seçimlerde halkın yarısından fazlasının oyunu almış, bugün seçim olsa yine açık ara kazanacak olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, 31 Mart seçimlerinin ikinci yıl dönümünde, sabah saatlerinde düzenlenen bir operasyonla gözaltına alınmıştır. Bugün yaşananların nedenini çok iyi biliyoruz. Halk desteğini kaybetmiş bir azınlık iktidarı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve onun seçilmiş belediye başkanlarına yönelik bir saldırı içerisindedir. Bunun sebebi açıktır. Korkuyorlar, çünkü biliyorlar ki bugün bir seçim yapılsa Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı seçilecektir." dedi.

'BİZ BURSALILAR OLARAK İRADESİNE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ'

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da, "Sosyal dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen Sayın Mustafa Bozbey, Bursalıların gönlünde taht kurmuş, hiçbir gösterişe veya oyunculuğa gerek duymadan herkesin derdine koşmuş, hizmet etmiş ve Bursa'yı büyütmüştür. Bunu hazmedemeyenler, bugün milletin iradesine ve seçme-seçilme hakkına hukuk kisvesi altında müdahale etmeye çalışıyorlar. Hukuk, yıllar önceki iddialarla ilgili bugüne kadar herhangi bir işlem yapmamış, beraat edilmiş ve soruşturma izin verilmemiş olayları görmezden gelmişken, şimdi iftiralar, yalancı tanıklar ve içeriğini bilmediğimiz sahtekarlıklarla bu süreç yeniden gündeme getiriliyor. Oysa çöktükleri, gençlerin umudu, emeklilerin insanca yaşama hakkı, kadınların eşit ve özgür yaşama isteğidir. Biz biliyoruz ki bu itibar ve güven sağlanmadan tüm bunlar hayata geçirilemez. Biz Bursalılar olarak iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Çünkü seçme ve seçilme hakkı, egemenliğin saraydan alınıp millete verilme hakkıdır" diye konuştu.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,