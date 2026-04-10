Bursa'da Büyükşavcılık Soruşturmasında 35 Kişi Tutuklandı, Bozbey Suçlamaları Reddetti

10.04.2026 15:22
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bursa'da yürüttüğü soruşturmada 35 kişi tutuklanırken, eski belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu şüphelilerden bazıları adli kontrolle serbest kaldı. Bozbey, rüşvet ve örgüt suçlamalarını reddederek etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini belirtti.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma', 'rüşvet', 'mal varlığı aklama ve imar kirliliği' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa'da 35 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem bulunuyor. Şüphelilerden 24 kişi adli kontrolle serbest kalırken, 4'ü ev hapsine çarptırıldı. Soruşturma devam ederken, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Bozbey'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Bozbey, 1988 ve 1996'da kurduğu şirketlerdeki hisselerini 1999'da belediye başkanı seçildikten sonra aile bireylerine devrettiğini belirterek suçlamaları reddetti ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini söyledi. Erdem'e imza yetkisi verildiği iddialarını yalanlayan Bozbey, ona koordinatör başkan yardımcılığı görevi verdiğini, bunun işleri hızlandırmak amacıyla olduğunu ve yetkiyi kötüye kullanmadığını ifade etti. Eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur'un iddialarını iftira olarak nitelendiren Bozbey, ondan usulsüz talepler geldiğini ve karşılamayınca husumet beslediğini öne sürdü.

Rüşvet verdiği iddia edilen inşaat firması yetkilisi M. Z. A. ile 40 yıllık arkadaş olduğunu söyleyen Bozbey, herhangi bir rüşvet almadığını ve projeleri kardeşinin eşinin firmasına yönlendirmediğini, sadece hayır işleri için yönlendirme yaptığını belirtti. Dayısının oğlunun firmasıyla bağlantısı olmadığını vurgulayan Bozbey, tapu geçişlerinden haberi olmadığını ekledi. Eşi Seden Bozbey'in yetkili müdür olduğu özel okulla ilgili sorulara yanıt veren Bozbey, para hareketlerinin inşaat ve ödemeler için olduğunu, kızına gönderilen paraların vergi borçları için kullanıldığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında adı geçen şirketin Bursa'dan ihale aldığı iddialarını reddeden Bozbey, ihalenin usulsüz olmadığını ve firmayı tanımadığını söyledi. Tüm suçlamaları kabul etmeyen Bozbey, çıkar amaçlı suç örgütü kurmadığını, usulsüzlük yapmadığını ve rüşvet almadığını tekrarlayarak iddiaları reddetti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

