Bursa'da Daha Yaşanabilir Bir Gelecek İçin Farkındalık Çalışmaları

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerle doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir gelecek için farkındalık oluşturuyor.

"Yeniden Yeşil" Bursa için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, toplumun çevreye karşı olan duyarlılığını artırmak amacıyla Çevre Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü koordinasyonunda özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı seramik duvar panosu, Mudanya İstasyon Caddesi'nde izlenime açıldı. Projeye, Mehmet Torun Özel Eğitim Okulu öğrencileri ve gönüllüler katıldı. 42 metrekarelik duvar yüzeyi, ilçenin kültürel ve doğal değerlerini yansıtan seramik eserlerle süslendi. "Biz de Varız" anlayışıyla şekillenen projede, öğrencilerin yetenekleri sanat aracılığıyla kent yaşamına dahil edildi."

ÇEVRE TEMİZLİĞİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Etkinlikte çocuklar için boyama atölyesi de düzenlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu atölyede, çocuklar hem eğlendi hem de yeteneklerini ortaya koydu. Öğrenciler ve katılımcılar daha sonra belediye çalışanlarıyla birlikte sahil temizliği gerçekleştirdi. Kıyı boyunca atıklar titizlikle toplanırken, çevre temizliğinin önemine dikkat çekildi.

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Numan Çakır, çevre bilincinin ve sosyal dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Özel gereksinimli bireylerin yaşamın her alanında daha görünür olmaları gerektiğini belirten Çakır, eserin hazırlanmasında emeği geçenleri ve sahil temizliğine katılan herkesi tebrik etti.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer ise özel gereksinimli öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmanın hem eğitim hem de toplumsal farkındalık açısından önemli olduğunu belirterek emeği geçenleri tebrik etti.