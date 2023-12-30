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Bursa'da çevre okur-yazarı projesi kapsamında öğrencilere hayvanat bahçesi gezisi ödülü - Son Dakika
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Bursa'da çevre okur-yazarı projesi kapsamında öğrencilere hayvanat bahçesi gezisi ödülü

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen 'Çevre Okur-Yazarı' projesi kapsamında düzenlenen 'Sıfır Atık, Geri Dönüşüm ve Atık Azaltımı' konulu yarışmayı kazanan Orhangazi Gazi Osmanpaşa Ortaokulu öğrencileri, Bursa Hayvanat Bahçesini gezdi. Çocuklara sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bursa\'da çevre okur-yazarı projesi kapsamında öğrencilere hayvanat bahçesi gezisi ödülü
30.12.2023 - 12:12,
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, çocuklarda çevre hassasiyetini arttırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak amacıyla "Çevre Okur-Yazarı" projesi yürütülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, birinci modülü tamamlanan projede "Sıfır Atık, Geri Dönüşüm ve Atık Azaltımı" konulu yarışmayı kazanan öğrenciler, hayvanat bahçesi gezisiyle ödüllendirildi.

"Geleceğime sahip çıkıyorum, Çevre okur yazarı oluyorum" temasıyla düzenlenen yarışmanın birincisi Orhangazi Gazi Osmanpaşa Ortaokulu oldu. Nilüfer Şehit Murat Alkan İmam Hatip Ortaokulu ikinci olurken, Nilüfer Vahide Aktuğ Ortaokulu ise üçüncülüğü elde etti.

Yarışmanın birincisi olan Orhangazi Gazi Osmanpaşa Ortaokulu öğrencileri, Bursa Hayvanat Bahçesini gezdi. Çocuklara, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü personelleri Özgül Yalçın ve Hülya Şahinsoylu tarafından sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa, Çevre, Güncel, Son Dakika

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