Bursa'da çıkan yangın sonucu 7 tesis zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da çıkan yangın sonucu 7 tesis zarar gördü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, çevredeki diğer tesislere de sıçradı. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki 7 tesisin zarar gördüğü belirtildi.

23.07.2024 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın söndürüldü.

Çelebi Mehmet Mahallesi'nde kağıt üretimi yaptığı belirtilen fabrika ve yanındaki geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, bir tekstil fabrikası ile depoya da sıçrayarak yayıldı.

Ekiplere yardımcı olan çevre sakinleri de hortumla alevlere su tuttu. Bir kişi ise bölgedeki binanın çatısından alevlere müdahale eden itfaiye erine hortumla su tutarak sıcaktan etkilenmemesi için çaba gösterdi.

Yangında 7 tesis zarar gördü

Bölgeye gelerek bilgi alan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınması için emek veren tüm personele teşekkür etti.

Tüm birimlerin yangını söndürmek için çalıştığını belirten Demirtaş, "İtfaiye teşkilatı, emniyetin TOMA'ları, orman, tüm araçlarımız burada. Arkadaşlarımız, büyük bir gayretle yangına müdahale ettiler. Çok şükür kimsenin burnu kanamadan, hiç kimsenin canına zarar gelmeden bu yangın, tamamen söndürülmüş oldu inşallah." diye konuştu.

Yangının geri dönüşüm tesisinde başladığı bilgisini aldığını kaydeden Demirtaş, "Araştırmalarımız devam ediyor. Şu an kesin bir şey söylemek için biraz erken diye düşünüyorum. İtfaiye, bir rapor hazırlar. Biz ona göre inşallah değerlendirmemizi yaparız tekrar." dedi.

Demirtaş, bölgedeki 7 tesisin yangından zarar gördüğünü, bunların arasında boş dükkanlar da olduğunu dile getirerek, 4 tesisteki hasarın ciddi boyutta olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yıldırım, İtfaiye, Bursa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da çıkan yangın sonucu 7 tesis zarar gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
12:21 Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim
11:51 Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
10:58 Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın Alevler 7 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 7 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı
10:19 Olimpiyatlara günler kala skandal olay Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda
13:38 Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
12:38 Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla’da geçirdiği kazada hayatını kaybetti Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
11:28 Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı
11:18 Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911’i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü
11:12 Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
11:11 Bahçeli: CHP’nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır Bahçeli: CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır
10:50 Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona’da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
10:49 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:34 Sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 14:03:36. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da çıkan yangın sonucu 7 tesis zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement