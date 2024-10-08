Bursa\'da cinayet davası: Meşru müdafaa mı?

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BURSA'da borç meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Ertan Gün'ü (63) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ziya Yılmaz (59), ilk duruşmada, maktulün kendisini öldürmekle tehdit ettiğini belirtip, "Önceden define için kazmış olduğu çukuru göstererek, beni bu çukura gömeceğini söyledi, saldırdı. Kendimi korumak için üstüne atladım. Boğuştuk, o esnada silah patladı. Kendisi her ne kadar çukurun içine gömülü halde bulunsa da onu gömmedim. Amacım, Ertan'ı öldürmek değildi. Korkudan 4 yıl boyunca saklandım" dedi.

Osmangazi ilçesinde Elmaçukur Mahallesi Çayırlarboğazı mevkisindeki ormanda toprağa gömülü ceset bulunduğu ihbarı yapıldı. 4 Ekim 2020 tarihinde yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ateşli silahla öldürüldüğü tespit edilen ve yüzü tanınmayacak haldeki cesedin kimlik tespiti için İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlatıldı. İlgili birimlerle kurulan koordinasyon sonucu Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nden gelen uzman raporunda, cesedin 40- 66 yaş aralığında, 166-172 santim boylarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

CESEDE YÜZ GİYDİRME İŞLEMİ YAPILDI

Ekipler, bu bilgiler ışığında dijital ortamda cesede ait yüz giydirme işlemi yaparak, ceset ile uyumlu olabilecek kişilerin araştırılması için kayıp başvurularını incelemeye aldı. İnceleme sonunda, kayıp 18 kişinin fiziksel özelliklerinin cesetle uyumlu olduğu belirlendi. Bunun üzerine Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce kayıp kişilerin yakınlarından DNA örnekleri alınarak, cesetten alınan DNA profili ile karşılaştırma yapıldı. Karşılaştırmada, cesedin DNA profili ile S.G.'den alınan örnek eşleşti. Cesedin S.G.'nin babası olan ve Datça Cumhuriyet Başsavcılığı'na kayıp olarak bildirilen Ertan Gün'e it olduğu tespit edildi.

CEP TELEFONU GÖRÜŞMELERİ MERCEK ALTINA ALINDI

Cesedin kimliğinin tespit edilmesinin ardından araştırmalarını derinleştiren JASAT, maktulün kaybolduğu tarihten itibaren kullanmış olduğu cep telefon numarasını tespit ederek, 1 yıl öncesine ve olay gününe ait görüşme kayıtları ile mesajları savcılıktan talep etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ertan Gün'ün telefonda görüştüğü tespit edilen 2'si kadın, 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. JASAT'ın 11 Haziran'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 5 şüphelinin Bursa'da, 1 şüphelinin bulunduğu Sakarya'da ifadesi alındı. 6 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, cezaevinde tutuklu bulunan 2 şüphelinin de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadeleri alındı. 8 şüphelinin olayla bağlantısının olmadığı anlaşılırken, Ziya Yılmaz'ın baş şüpheli olarak belirlendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Ziya Yılmaz'ın adresinde arama yapıldı. Ekiplerin aramasında herhangi bir suç unsuru bulunmazken, Yılmaz jandarma sorgusunda cinayeti itiraf etti. İfadesinde Ertan Gün ile aralarında borç nedeniyle husumet bulunduğunu belirten Yılmaz, maktule ait cep telefonu ve olayda kullandığı silahı da denize attığını söyledi. İfadesinin ardından tutuklanan Ziya Yılmaz, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada yaptığı savunmada, Ertan Gün ile 2014 yılında tanıştığını ve 2020 yılında aralarında borç meselesi nedeniyle husumet oluştuğunu söyledi. Yılmaz, "Ertan ile aramızda borç meselesinden husumet oluştu. Olay günü sabah uyandığımda Ertan kapımın önüne gelerek, benden borç para istedi. Param olmadığını söylememe rağmen ısrarlarına devam etti" dedi.

'BENİ ORMANA GÖTÜRDÜ'

Boğuşma sırasında silahın ateş aldığını iddia eden Yılmaz, "Ertan, borç paraya ihtiyacı olduğunu, define bulmak için Kastamonu'da bir mağaraya gideceğini söyledi. Bir süre tartıştıktan sonra arabaya bindik. Tartışmaya devam ederken, beni ormana götürdü. Ertan Gün araçtan indi ve benim de inmemi istedi. Birden elini cebime atarak cüzdanımı aldı. Önceden define için kazmış olduğu çukuru göstererek, beni bu çukura gömeceğini söyledi, saldırdı. Kendimi korumak için üstüne atladım. Boğuştuk, o esnada silah patladı. Kendisi her ne kadar çukurun içine gömülü halde bulunsa da onu gömmedim. Amacım, Ertan'ı öldürmek değildi. Korkudan 4 yıl boyunca saklandım. Pişmanım" diye konuştu.

'OLAY MEŞRU MÜDAFAA KAPSAMINDA'

Ziya Yılmaz'ın avukatı Yücel Akgül de müvekkilinin meşru müdafaa kapsamında olayı gerçekleştirdiğini belirterek, "Parası alınan müvekkil, olay sırasında kendini korumak için silahın üstüne atlamıştır. Çıkan boğuşmada maktul, ateş ettiği silahtan çıkan mermi ile ölmüştür" dedi. Mahkeme heyeti, Ziya Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.