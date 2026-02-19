Bursa'da Cinayet Davasında Cezalar Talep Edildi - Son Dakika
Bursa'da Cinayet Davasında Cezalar Talep Edildi

Bursa'da Cinayet Davasında Cezalar Talep Edildi
19.02.2026 11:09
Patronunu öldüren muhasebeci için savcı, ağırlaştırılmış müebbet ve 10-15 yıl hapis cezası istedi.

BURSA'da patronu Mustafa Ekşi'yi (41) boğazını keserek öldüren ve çek, senet ve altınlarını alan muhasebeci Halil Kağan Oğuz'un (37) yargılandığı davada savcı, 2 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

Olay, 6 Temmuz 2023'te Osmangazi ilçesi Kent Meydanı otoparkının yanında meydana geldi. Oto yedek malzemesi satıp, aynı zamanda oto alım-satımı yapan Mustafa Ekşi, kullandığı 16 KM 015 plakalı otomobilde, muhasebecisi Halil Kağan Oğuz'un saldırısına uğradı. Arka koltukta oturan Oğuz'un, boğazını kesip sırtından 2 kez bıçakladığı Ekşi hayatını kaybetti. Araçtaki çek, senet ve ziynet eşyalarını alan Oğuz, Mudanya'daki sevgilisinin evine gitti. Daha sonra oto tamircisi olan arkadaşı S.Ş.'nin yanına gidip, çek, senet ve eşyalarını bırakan Oğuz, cinayetten 1 gün sonra polise teslim oldu. İfadesinin ardından mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklandı.

PANİK YAPTIĞI İÇİN ÇEK VE SENETLERİ ALMIŞ

Hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Halil Kağan Oğuz hakkındaki suçlamaları kabul edip, pişman ve üzgün olduğunu söyledi. Olay gününü anlatan Oğuz, "Patronumun kullandığı otomobille Kent Meydanı'na geldik. Yolculuk sırasında Mustafa, tahsilatında sıkıntı yaşadığımız çekleri çıkartıp, hesaplamaya başladı. Şirkette bulunan senetlerle ilgilendiğim için bana dönerek sinirli bir halde, 'Biz bu araçları neden sattık' diyerek bağırmaya başladı. Sonra da otomobilden inmemi söyledi. Ben de indim. Bir süre sonra tekrar bindiğimde, arka koltukta oturmamı istedi. Öfke problemi olan Mustafa, bana bu kez, 'Seni öldürürüm' diyerek tehdit edip, otomobilin gizli bölümünde sakladığı silahına doğrultunca, ben de araçta yerde olan bıçağı alıp, sağ omzuna sapladım. Boğazından kan geldiğini görünce bıçağın boynuna isabet ettiğini fark ettim. Sonra ortada kalmaması için otomobilde bulunan çek, senet ve ziynet eşyaları ile cep telefonunu aldım. Bunu panik halinde olduğum için yaptığımı düşünüyorum. Olay yerinden ayrıldıktan sonra bir taksiye binerek, önce sevgilimin evine gidip kanlı kıyafetlerimi değiştirdim. Ardından oto tamirhanesi bulunan bir arkadaşımın iş yerine giderek, elimdeki çek, senet ve altınları arkadaşıma teslim ettim. Ardından da polise teslim oldum" dedi.

'SANIĞIN BABASI ÇEKLERİ SORDURMAMI İSTEDİ'

Halil Kağan Oğuz'un yargılanmasına Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilirken, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan tanık Halil İbrahim Çakır, sanığı tanımadığını ancak sanığın babasını tanıdığını söyledi. Sanığın babası ile ticari ilişkisinin bulunduğunu belirten Çakır, "Sanığın babasından koltuk siparişi vermiştim. Koltukları getirdiğinde bir çek fotokopisi getirdi ve 'Bankada tanıdığın varsa bunu sordurabilir miyiz, güvenilir mi?' dedi. Benim de bankada tanıdığım olduğu için bankanın şubesine gittim. Burada tanıdığım banka görevlisi, yaptığımız görüşmede, çek sahibinin bu güne kadar çeklerinin karşılıksız kalmadığını ancak bu çekin karşılıksız olduğunu söyledi. Ben de çek fotokopisini sanığın babası İ.O.'ya vererek, söylenenleri ona ilettim" diye konuştu.

38 MİLYON LİRALIK ÇEK KAYIP

Mustafa Ekşi'nin eşi Melike Ekşi'nin sadece 5 milyon lira değerinde 15 senet ile ziynet eşyasını geri alabildiğini, 38 milyon liralık 90 çekin hala kayıp olduğunu belirtmesi üzerine suç vasfı değişti. Kayıp çekler ile ilgili iddialar, deliller ve tanık ifadeleri sonrası Oğuz, 'Silahla nitelikli yağma' ve 'Nitelikli kasten öldürme' ile suçlandı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, sanığın, 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini, 'Silahla nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, avukat savunmaları için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

