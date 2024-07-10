Bursa'da Cinsel Saldırı ve Cinayet İddiasıyla Açılan Davada Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
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Bursa'da Cinsel Saldırı ve Cinayet İddiasıyla Açılan Davada Duruşma Devam Ediyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kadını alıkoyarak cinsel saldırıda bulunduğu ve silahla yaraladığı, ayrıca bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanması devam ediyor. Sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Duruşmada tanık ifadeleri alındı ve müşteki psikolojik sıkıntılar yaşadığını belirtti. Mahkeme heyeti, sağlık raporu alınması ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

10.07.2024 14:29
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evine gelen kadını alıkoyarak, cinsel saldırıda bulunduğu ve silahla yaraladığı, arkadaşını da öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, "kasten öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahlı yağma, nitelikli cinsel saldırı ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık İlyas Sarıkaya (50) hazır bulundu.

Duruşmaya, müşteki F.O. (44), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanık avukatı da katıldı.

Tanık olarak dinlenen İlyas Sarıkaya'nın komşuları, sanığın olaydan önce F.O. ile eve gelip gittiğini ve onunla nişanlı olduğunu söylediğini, olaydan bir süre sonra apartmanda oluşan kokuya ise polisin gelip baktığını ve hayvan ölüsü olabileceğinin söylendiğini anlattı.

F.O. ile olay günü tanışmadıklarını ileri süren sanık İlyas Sarıkaya ise olaydan yaklaşık 15 gün önce bir uyuşturucu madde olayıyla ilgili karakolda ifadelerinin alındığını hatırlatarak, bunun dikkate alınmasını istediğini dile getirdi.

Sanığın evine, aradığı bir saati bulmak için gittiğini aktaran F.O. da günlerce korku ve vahşeti yaşadığını belirterek, "Psikolojik açıdan büyük sıkıntılar yaşamaktayım. Sanığın gün yüzü görmesini istemiyorum." dedi.

F.O'nun sağlık durumuna ilişkin kati rapor alınması için gerekli sürenin beklenmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Olay

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 12 Temmuz'da Gasp Büro Amirliğine müracaat eden A.O, kızı F.O'nun mesajla kendisine gizli şekilde ulaşarak İlyas Sarıkaya tarafından alıkonulduğunu ve zor durumda olduğunu belirttiğini bildirerek polisten yardım istemişti.

Sarıkaya'yı, kendisine para vereceğini belirterek çağıran A.O, polisin operasyonuyla yakalanmıştı. Küplüpınar Mahallesi'ndeki eve giren polis ekipleri, haziranda alıkonan F.O'yu silahla yaralanmış halde bulmuştu. Ekipler, Sarıkaya'nın alzaymır hastası annesinin de bulunduğu evde, yine Sarıkaya tarafından tabancayla vurularak öldürülen Recep Özaslan'ın sarılmış haldeki cesedine de ulaşmıştı.

Gözaltına alınan Sarıkaya tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Mahkeme, Cinayet, Suç, Polis, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Cinsel Saldırı ve Cinayet İddiasıyla Açılan Davada Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Cinsel Saldırı ve Cinayet İddiasıyla Açılan Davada Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
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