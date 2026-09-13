Bursa'da çocuklara COP31 için iklim farkındalık etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da çocuklara COP31 için iklim farkındalık etkinliği düzenlendi

Bursa\'da çocuklara COP31 için iklim farkındalık etkinliği düzenlendi
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Bursa'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi.

Bursa'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi.

İklim değişikliğinin çocukların yaşam, sağlık, gelişim ve katılım hakları üzerindeki etkilerine dikkat çekilmesi, çocukların sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşama hakları konusunda toplumsal bilinç oluşturulması ve çevresel süreçlere etkin katılımlarının desteklenmesi amacıyla Osmangazi Kent Meydanı ve Yıldırım Bayrak Meydanı'nda stantlar kuruldu.

Stantlarda, çocuklara yönelik rozet dağıtımı, yüz boyama, çevre ve iklim temalı sergi alanları, boyama çalışmaları ile eğitici oyunlar gibi çok sayıda etkinliğin yanı sıra tohum topları dağıtılıyor. Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar tarafından sokak röportajları yapılıyor.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, burada yaptığı açıklamada, COP31'in 9-20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bu konferansın Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenleneceğini belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Geçen aylarda NATO toplantısında olduğu gibi önemli bir ses getirmesi beklenmektedir. Bu konferansta iklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyon oranlarının azaltılması, çevre ve pek çok konuda önemli kararların alınacağı, ciddi bir ses getirecek önemli bir konferans niteliğindedir. Bakanlığımızca, bugün itibarıyla Türkiye genelinde 95 ayrı noktada, Bursa'da da Osmangazi Kent Meydanı ve Yıldırım Bayrak Meydanı'nda Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklarımızın hazırladığı bir dizi etkinlikle COP31'e destek sağlamış olacağız."

Gönüllü Sıla Gündoğdu, sıfır atık ve iklim temalı çok sayıda etkinlik hazırladıklarını belirterek, "Burada farklı etkinlikler oluştursak da aslında amaç aynı, farkındalık yaratmak. Çocuklarla beraber küçük tohum topları yaptık. Sıfır atıktan, gazetelerle kapladık. İçinde çam tohumu var." dedi.

Stantlar gün boyu ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Güncel, COP31, Bursa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da çocuklara COP31 için iklim farkındalık etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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