Bursa'da Çocuklara Hayvan Sevgisini Aşılayan Etkinlik: "Bir Günlüğüne Veteriner Hekim Oluyorum"

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Bir Günlüğüne Veteriner Hekim Oluyorum" etkinliğiyle çocuklara hayvan sevgisini aşılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve meslekleri tanıtmak amacıyla "Bir Günlüğüne Veteriner Hekim Oluyorum" etkinliğini düzenledi.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde yapılan etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda görevli veteriner hekimler tarafından mesleklerini tanıtıcı bilgilendirme yapıldı. Daha sonra veteriner hekimler tarafından getirilen köpek ve tavşan ile de uygulamalı etkinlik gerçekleştirildi.

Hayvanların nasıl muayene edildiğini öğrenme imkanı bulan çocuklar, köpek ve tavşanı yakından görme, tanıma ve sevme fırsatı buldu. Veteriner hekimlere merak ettikleri soruları da yönelten çocuklar, keyifli ve öğretici bir gün geçirdi.