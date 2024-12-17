Bursa'da Damla Sulama Boru Üretim Tesisi Hizmete Açılıyor - Son Dakika
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Bursa'da Damla Sulama Boru Üretim Tesisi Hizmete Açılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarımda verimliliği artırmak ve sürdürülebilir sulama yöntemlerini teşvik etmek amacıyla Ovaazatlı Köyü'nde Damla Sulama Boru Üretim Tesisi'ni açıyor. Tesis, geri dönüşüm malzemeleri kullanarak sulama boruları üretecek ve çiftçilere destek sağlayacak.

17.12.2024 18:13
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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere daha verimli ve sürdürülebilir bir tarım altyapısı sunmak amacıyla kente kazandırılan Damla Sulama Boru Üretim Tesisi, yarın hizmete açılıyor.

Küresel iklim değişikliği ile su kaynaklarının büyük önem kazandığı dönemde, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından örnek bir tesis kente kazandırılıyor. Fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilere katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, Tarım Peyzaj A.Ş. marifetiyle hayata geçirdiği Damla Sulama Boru Üretim Tesisi'ni hizmete açmaya hazırlanıyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinin Ovaazatlı Köyü'nde 8 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu tesis, modern teknoloji ile donatılarak çiftçinin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek için tasarlandı. Tesiste, bin metrekarelik alanda damlama sulama borusu üretimi yapılırken, 500 metrekarelik alanda gübre dolum ve dağıtım işlemleri gerçekleştirilecek.

Tesisin en önemli sistemlerden biri ise yuvarlak ve yassı damla sulama boruları üretim hatları olacak. Sulama boruları, Bursa'daki parklar ve Terminal'den toplanan plastik atıkların dönüştürülmesiyle üretilecek. Eski sulama borularını getiren çiftçiler, topraklarının plastik atıklarla kirlenmesini önlerken, geri dönüşüm sürecine de aktif katkı sunma fırsatı yakalayacak.

Vahşi sulama yapan çiftçileri modern sulama tekniklerini kullanarak verimli su kullanımına teşvik etmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, üreticilere damlama sulama borusu hibe desteği sağlayarak, Bursa tarımında modern sulama oranının artırılmasını hedefliyor.

Tarım Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Sedat Akar, Damla Sulama Boru Üretim Tesisi'nin yarın hizmete açılacağını söyledi. Tesislerde dakikada 80 metre yuvarlak boru üretimi ve 250 metre yassı boru üretimi yapıldığını dile getiren Akar, "Burada en önemli faktör, yuvarlak boruda yüzde yüz geri dönüşüm malzemesi kullanıyoruz. Bunları da Bursa Büyükşehir Belediyesi parklarında ve terminalde topladığımız geri dönüşümlerle kazanıyoruz. Boru sistemlerini en küçük çiftçiden en büyük çiftçiye kadar herkes kullanabiliyor. Bütün çiftçilere destek sağlamak amacıyla böyle bir projeye imza attık. Su kaynaklarının da azaldığını düşünürsek bu çalışmanın ne kadar önemli olduğunu anlamış oluruz. İnsanları damlama sistemine özendirmek ve teşvik etmek amacıyla bu projeyi hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Damla Sulama Boru Üretim Tesisi Hizmete Açılıyor - Son Dakika

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