GECEYİ PARKLARDA GEÇİRDİLER
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Bursa'da evlerine girmeye korkan vatandaşlar, geceyi parklarda geçirdi. Bir vatandaş, parklarda kalanları 8'inci kattaki evinin penceresinden görüntüledi.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Deprem Korkusu: Geceyi Parklarda Geçirdiler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?