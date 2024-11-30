Bursa'da Deprem Masası Toplantısı: Gemlik'in Kentsel Dönüşüm İhtiyacı Vurgulandı - Son Dakika
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Bursa'da Deprem Masası Toplantısı: Gemlik'in Kentsel Dönüşüm İhtiyacı Vurgulandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Bursa İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında Gemlik ilçesinin kentsel dönüşüm ihtiyacı ele alındı. Toplantıda, konteyner kent projesinin hayata geçirilmesi planlandığı belirtildi.

30.11.2024 15:48
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(BURSA) - Bursa İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında Deprem Masası'nda yer alan eylemlerin değerlendirildiği toplantı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, özellikle Gemlik ilçesinin kentsel dönüşüm ihtiyacına vurgu yapıldı.

İRAP kapsamında Deprem Masası'nda yer alan eylemlerin değerlendirildiği toplantıya; Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Bursa'nın depremsellik durumu ve İRAP çerçevesinde yürütülen hazırlık çalışmaları detaylı bir şekilde ele alındı. Kentin sosyo-demografik ve ekonomik yapısı, ulaşım ve altyapı durumu, yerleşim yapısı ve afetsellik konuları değerlendirildi.

Toplantıda, özellikle Gemlik ilçesinin kentsel dönüşüm ihtiyacına dikkat çekildi. 23,5 hektarlık alanda hızlı bir kentsel dönüşüm sürecinin başlatılması gerektiği ifade edilirken, bu süreçte konteyner kent projesinin de hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi. AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, Gemlik'te konteyner kent kurulması konusunda gerekli desteklerin sağlanacağını vurguladı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, toplantıda ilçeye yönelik gösterilen hassasiyet için teşekkür ederek, "Bursa Büyükşehir Belediye'miz ve AFAD'ın Gemlik'e yönelik hassasiyetinden dolayı memnuniyet duyuyoruz. İlçemizin afetlere karşı dayanıklı hale gelmesi için tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Deprem Masası Toplantısı: Gemlik'in Kentsel Dönüşüm İhtiyacı Vurgulandı - Son Dakika

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