Bursa'da Deprem Risk Yönetimi İçin Japon Teknik Heyeti İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Bursa'da Deprem Risk Yönetimi İçin Japon Teknik Heyeti İncelemelerde Bulundu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin JICA ile yürüttüğü projede, Japon teknik heyeti ulaşım altyapılarında deprem risk yönetimi kapsamında saha incelemeleri yaptı. Belediye Başkanı Bozbey, afet hazırlıklarının önemine dikkat çekti.

06.02.2025 13:28
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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile yürüttüğü proje kapsamında kente gelen Japon teknik heyeti, raylı sistemler, metro hatları, otobüs güzergahları üzerindeki köprüler ve viyadükler gibi ulaşım altyapılarında deprem risk yönetimi konusunda saha incelemeleri yaptı.

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'da, 1999 Marmara Depremi'nin ardından Zemin Etütleri Araştırma Birimi'ni kurarak, Bursa ili Sismik Zemin Tehlike Değerlendirme projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, JICA ile yürüttüğü 'Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi'ni de tüm hızıyla sürdürüyor.

Deprem risk azaltma, önleme ve planlama çalışmaları kapsamında Bursa'ya gelen Japon teknik heyeti de raylı sistemler, metro hatları, otobüs güzergahları üzerindeki köprüler ve viyadükler gibi ulaşım altyapılarında deprem risk yönetimi konusunda saha incelemeleri gerçekleştirdi.

Teknik ziyaret sırasında BursaRay, tramvay hatları ve otobüs güzergahlarındaki kritik noktalar değerlendirildi. Japon heyetin Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle yaptığı görüşmede, mevcut durum ve güçlendirme çalışmaları da ele alınırken, olası afet durumlarında ulaşım ağının kesintisiz hizmet verebilmesi için önleyici ve iyileştirici stratejiler üzerinde duruldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 6 Şubat Depremleri'nin ikinci yılına yaşadıkları bu günlerde afet öncesi, afet anı ve afet sonrası için tüm hazırlıkları yapmaları gerektiğini söyledi. Bursa'da ve Marmara'da büyük bir deprem beklendiğini de hatırlatan Başkan Bozbey, "Kentteki yaşam kalitesini yükseltmeyi, akıllı, dirençli ve sürdürülebilir bir kent oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda, yerel, ulusal ve uluslararası iş birliklerini önemsiyoruz. JICA ile de örnek bir çalışma yürütüyoruz. Bursa'nın dirençliliği konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katkısını çok kıymetli buluyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Deprem Risk Yönetimi İçin Japon Teknik Heyeti İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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