Bursa\'da dereler taşma noktasına gelirken Cumalıkızık Deresi\'nde heyelan görüntülendi

CUMALIZIK DERESİ'NDE HEYELAN

Bursa'da sağanak nedeniyle Uludağ'dan doğup, kent merkezinden geçen dereler taşma noktasına gelirken, Yıldırım ilçesinde bulunan Cumalıkızık Deresi'nde de heyelan oldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mine AK/BURSA,