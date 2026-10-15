Bursa\'da dereler taşma noktasına gelirken Cumalıkızık Deresi\'nde heyelan görüntülendi

Bursa'da dereler taşma noktasına gelirken Cumalıkızık Deresi'nde heyelan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da sağanak nedeniyle Uludağ'dan doğup kent merkezinden geçen dereler taşma noktasına gelirken, Yıldırım ilçesindeki Cumalıkızık Deresi'nde heyelan meydana geldi. Heyelan anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
CUMALIZIK DERESİ'NDE HEYELAN
Bursa'da sağanak nedeniyle Uludağ'dan doğup, kent merkezinden geçen dereler taşma noktasına gelirken, Yıldırım ilçesinde bulunan Cumalıkızık Deresi'nde de heyelan oldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Mine AK/BURSA,
Kaynak: DHA
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