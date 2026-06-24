Bursa\'da Dolandırıcılığa Tutuklama

BURSA'da, ev telefonundan aradıkları 73 yaşındaki kadını, kendilerini 'yeğeni' olarak tanıtıp, ziynet eşyalarını alarak dolandıran erkek şüpheliler M.S.P. (42) ile M.P. (36), İstanbul'da operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 14 Mayıs'ta Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Ev telefonundan aranan 73 yaşındaki kadına, kendisini yeğeni olarak tanıtan şüpheli, acil paraya ihtiyacı bulunduğunu söyleyerek, eve göndereceği arkadaşına ziynet eşyalarını teslim etmesini istedi. Bir süre sonra evine gelen şüpheliye 1 Adana burgusu bilezik ile 1 beşibirlik zinciri teslim eden kadın, altınları arkadaşına teslim ettiğini söylemek için yeğenini aradığında dolandırıldığını anladı. Kadının şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, evin çevresi ile şüphelilerin kaçış güzergahlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

TUTUKLANDILAR

Kimlikleri tespit edilen M.S.P. ve M.P.'nin İstanbul'a kaçtıkları belirlendi. İstanbul'da saklandıkları eve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheli, Bursa'ya getirildi. Dolandırdıkları kadını telefonla arayan M.P. ile evine gidip ziynet eşyalarını teslim alan M.S.P. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.