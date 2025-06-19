Bursa'da DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 2025 Yılı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 2025 Yılı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı Düzenlendi

19.06.2025 14:09
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 2025 Yılı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı, 'Dirençli Sağlıklı Şehirler' temasıyla üç gün boyunca sürdü. Bilim insanları ve belediye başkanları, deneyimlerini paylaşarak sürdürülebilir kentsel gelecekler için stratejiler geliştirdi.

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 2025 Yılı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı, üç gün boyunca yurt içinden ve yurt dışından birçok bilim insanı ve uzman ismin katılımıyla yürütülen oturumların ardından kapanış programıyla sona erdi.

Dünya genelinde bin 900'ü aşkın şehir ve belediyeyi bünyesinde barındıran DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 2025 Yılı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 17-19 Haziran günleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde düzenlendi.

'Dirençli Sağlıklı Şehirler: Herkes İçin Sürdürülebilir Kentsel Gelecekler' temasıyla yapılan toplantılara, 500'e yakın yerli ve yabancı belediye başkanı, bilim insanı ve uzman isim katılarak deneyimlerini paylaştı. 2019-2025 dönemini kapsayan 7. Faz'ın son toplantısı olan programda, üç gün boyunca kentlerdeki deneyimler paylaşılarak 8. Faz'a geçiş için stratejiler belirlendi.

Toplantının kapanış programına, Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey'in yanı sıra DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Sağlıklı Şehirler Ağı Yöneticisi Kira Fortune, İrlanda Sağlık Bakanı Jennıfer Murnane O'connor, İrlanda Limerick Belediye Başkanı John Moran, İzlanda Eski Başbakanı Katrin Jakobsdottir, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Yunanistan Palaio Faliro Belediye Başkanı Ioannis Fostiropoulos, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda yerli ve yabancı yönetici katıldı.

Bursa'da üç gün boyunca bilgi ve deneyimleri paylaşarak ortak bir irade ve ortak bir umut inşa ettiklerini belirten Bozbey, şunları söyledi:

"Toplantı, hepimiz için ilham verici oldu"

"Sağlık hakkını temel alan, doğayla uyumlu ve insan odaklı geleceği konuştuğumuz bu toplantı, hepimiz için ilham verici oldu. Yaptığımız paylaşımların tüm dünya kentlerine bir yol haritası sunacağına inanıyorum. Herkese katılımı ve katkıları için teşekkür ediyorum. Buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutluyorum. Misafirlerimizi kentimizde iyi ağırladığımıza ve güzel anılarla buradan ayrılacaklarına inanıyorum. Kurduğumuz dostlukların ve dayanışmamızın artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Program, Karagöz Halk Dansları Topluluğu'nun geleneksel dans gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 2025 Yılı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

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