Bursa\'da Dur İhtarı Dikkate Alınmadı: Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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BURSA'da, otomobiliyle 'Dur' ihtarına uymayan A.K. (28), takip sonucu yakalandı. Aramalarda kaçak tütün ile boş ve dolu makaronlar ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Değirmenönü Mahallesi Oylat Caddesi'nde şüphe üzerine 16 BBE 976 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü kaçtı, polis ekipleri de peşine düştü. Yapılan takiple otomobil durdurulup, sürücü A.K. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 47 kilo 480 gram kıyılmış tütün, 36 kilo 650 gram bandrollü tütün, 74 bin 800 boş makaron ve 11 bin 240 dolu makaron ele geçirildi. 3 ayrı suçtan kaydı bulunan araç sürücüsü A.K., ifadesi alınmak üzere Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürüldü.