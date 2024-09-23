Bursa\'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde havalimanı apron kısmına bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yenişehir Havalimanı apron kısmında sabah 08.10 sıralarında meydana gelen kazada, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının düştüğü bildirildi.
Kazada Pilot Ünal Aster (61) ve Pilot Emir Gülal Nalcı (42) hayatını kaybederken olay yerine ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.
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