Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden "Göz Nuru Koruma Vakfı" ile İş Birliği Protokolü
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden "Göz Nuru Koruma Vakfı" ile İş Birliği Protokolü

05.02.2026 17:21  Güncelleme: 20:21
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Göz Nuru Koruma Vakfı ile iş birliği protokolü imzalayarak okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerine göz sağlığı bilinci kazandırmayı hedefliyor. Proje, görme bozukluklarının erken teşhis edilmesini sağlayacak.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, erken yaşta göz sağlığı bilincinin artırılması amacıyla Göz Nuru Koruma Vakfı ile iş birliği protokolü imzaladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Göz Nuru Koruma Vakfı ile imzaladığı protokol kapsamında okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerini göz sağlığı hakkında bilinçlendirmeye başlayacak.

İş birliği çerçevesinde Bursa genelindeki okullarda öğrencilere yönelik göz sağlığı bilgilendirmeleri gerçekleştirilerek, çocuklarda görülebilecek görme bozukluklarının erken teşhis edilmesi, gerekli durumlarda ilgili sağlık kuruluşlarına zamanında ve doğru yönlendirmelerin yapılması sağlanacak. Uzman ekipler tarafından yürütülecek proje sonucunda aileler bilgilendirilerek öğrencilerin eğitim hayatlarının olumsuz etkilenmesinin önüne geçilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda yapılan imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, öğrencilerin sağlıklı yetişmeleri adına üstlenilen sorumluluğun son derece kıymetli olduğunu ifade etti. Bozbey, imzalanan protokolün, göz hastalıkları olan ve ailelerinin farkında olmadığı birçok öğrencinin hastalıklarının teşhis ve tedavisine destek olacağını belirterek, "Protokolümüz ile yapılacak faaliyetler gelecekte oluşabilecek göz hastalıklarının erken teşhisine de vesile olacak. Çocuklar ve gençler için attığımız bu önemli adıma yaptığı katkılardan dolayı Göz Nuru Koruma Vakfı'na teşekkür ediyorum" dedi.

Göz Nuru Koruma Vakfı Mesul Müdürü Birtan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi'nin örnek davranışı dolayısıyla Mustafa Bozbey'e ve ekibine, teşekkür ederek, iyilik hareketine dahil olmaktan vakıf olarak memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

