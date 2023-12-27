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Bursa'da Eşi Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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Bursa'da Eşi Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Bursa'da eşi Nazlı Meral'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Nurullah Meral'in avukatı, sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirtip, rapor talep etti. Mahkeme heyeti, yapılan muayenede akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edilen sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Bursa\'da Eşi Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
27.12.2023 - 12:27,  Güncelleme: 12:29
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BURSA'da eşi Nazlı Meral'i (36) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan, olaydan sonra jiletle kendisine zarar veren, her duruşmada, "Eşim kapıyı açınca içeriye yüzü maskeli 4 kişi, girdi. Beni öldürmeye geldiklerini söylediler. Ben de elime bıçak alıp, kulağında kulaklıkları olan eşimin boynuna dayadım. Bana müdahale edecekler korkusu ile eşimi bıçakladım" savunması yapan Nurullah Meral'in (37) avukatı, sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirtip, rapor talep etti. Sanığın 'akıl sağlığının yerinde' olduğuna dair raporun son duruşmada okunması ile mahkeme heyeti, Nurullah Meral'i indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olay, geçen yıl kasım ayında Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Damla Sokak'ta meydana geldi. Nazlı Meral'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip, evine gitti. Eve giren yakınları, Meral'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen ekipler, Meral'in 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Polis, şüpheli olarak kadının eşi Nurullah Meral'i belirleyip, çalışma başlattı. Olay günü kendisine zarar verip, ardından hastaneye giden Nurullah Meral, tedavi sonrası gözaltına alındı. 4 yıldır Nazlı Meral ile evli olup, psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Nurullah Meral, tutuklandı. Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan Nurullah Meral'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Nazlı Meral'in yakınları ile taraf avukatları katıldı.

'KENDİME JİLETLE MÜDAHALE ETTİM'

Son savunmasını yapan sanık Meral, eşinin kendisini daha önce aldattığını ve affettiğini iddia etti. Olay günü evde oturdukları sırada zilin çaldığını ve eşinin kapıyı açmak için yanından ayrıldığını belirten Meral, önceki duruşmalarda söylediklerini bir kez daha tekrarlayıp, "Eşim kapıyı açınca içeriye yüzü maskeli 4 kişi, girdi. Beni öldürmeye geldiklerini söylediler. Ben de elime bıçak alıp, kulağında kulaklıkları olan eşimin boynuna dayadım. Bana müdahale edecekler korkusu ile eşimi bıçakladım. Eve gelen 4 kişi, daha sonra gitti. Dışarı çıktıklarında korna sesi geldi. Bu sırada ben de elime jilet aldım. Boğazımı keseceğim sırada soğuk hava geldi. Evden çıktım. Yolda bir arkadaşımı gördüm. Bir iş yerine gittik. Burada yine kendime jiletle müdahale ettim. Daha sonra hastaneye gittiğimde polis geldi" dedi.

'İŞLEDİĞİ SUÇUN SONUÇLARINI İDRAK ETME YETENEĞİNE SAHİP'

Verdiği ifadeler dikkate alındığında, avukatı tarafından akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen sanığın, hem adli tıp kurumu raporu hem de deliller neticesinde, bunu ispatlar nitelikte bir unsurun bulunmamasına dikkat çeken savcı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın herhangi bir akıl sağlığı ve zeka geriliğinin saptanmadığı, işlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme yeteneğine sahip ve cezai sorumluluğunun tam olduğunun, soruşturma aşamasında tespit edildiğine dikkat çekti. Mütalaaya karşı son savunması sorulan Nurullah Meral ise "Yapacak bir şey yoktur. Bana oyun kurdular. En büyük oyun kurucu Allah'tır" dedi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Dairesi'nde yapılan muayenesinde akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edilen sanığın savunmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığına kanaat getirip, Nurullah Meral'in 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada hiçbir indirim uygulamadı.

Kaynak: DHA
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Yıldırım, Bursa, Mahkeme, Adli Tıp, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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