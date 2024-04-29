Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika
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Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

Bursa\'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Sanık, eşinin sürekli uzaklaştırma kararı aldığını ve olay günü kendisine saldırdığını iddia etti. İddianamede, maktulün vücudunda 3 kesici alet yarası bulunduğu belirtildi.

29.04.2024 12:07
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Değirmenönü Mahallesi'ndeki evinde geçen yıl 17 Aralık'ta eşi Burcu Ayda'yı (33) bıçaklayarak öldüren Mustafa Ali Ayda (35) hakkında iddianame hazırlandı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ifadelerine yer verilen sanık Mustafa Ali Ayda, şoförlük yaparak geçimini sağladığını, etrafında sıkıntılı insanlar bulunduğundan dolayı korunma amaçlı yanında kesici alet bulundurduğunu belirtti.

Burcu Ayda'nın 9 yıllık resmi nikahlı eşi olduğunu, evlendiklerinden beri sürekli aralarında geçimsizlik olduğunu aktaran sanık, bundan dolayı sürekli tartıştıklarını, daha önceleri kendisine karşı eşinin birkaç kez uzaklaştırma kararı aldığını ifade etti.

Olay günü sabaha karşı eşi Burcu Ayda'nın su içmeye kalktığını, kendisinin de eşini görünce kendisiyle konuşmak istediğini ileri süren sanığın, "Bağırıp çağırmaya başladı. Küfürler ederek saldırdı. Akabinde dış kapıya doğru koşmaya başladı. Bunun üzerine normal zamanda da üzerimde taşıdığım bıçakla yanına gittim ve iki kere sol göğüs kısmından bıçakladım." şeklindeki beyanları iddianamede yer aldı.

Konuya ilişkin "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesi alınan Medeni Ayda ise oğlunun 10 yıldır uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, kendisini 4-5 sefer hastaneye yatırdığını anlattı.

Olay günü yani apartmandan yine bağrışma sesleri geldiği sesi duyunca dairesinden dışarı çıkarken oğluyla karşılaştığını, kendisine ne yaptığını sorduğunu ancak cevap vermediğini, yukarı çıktığında dairenin önünde merdiven boşluğunda gelinini kanlar içerisinde yerde yatarken gördüğüne ilişkin beyanlarına yer verildi.

Müşteki Ayşe Özdil de torunu ve sanığın evlendikleri günden bu yana sıkıntı yaşadıklarını, sanığın torunu Burcu Ayda'yı darbettiğini bildiğini, olay günü öldürüldüğünü polislerden öğrendiğini belirtti.

İddianamede, maktulün vücudunda 3 kesici alet yarasını bulunduğu, bunlardan ikisinin öldürücü nitelikte olduğuna ilişkin tespite yer verildi.

Sanığın evindeyken korunma amaçlı taşıdığını beyan ettiği bıçağın yanında bulunmasının hayatın olağan akışına aykırı olması sebebiyle beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Cumhuriyet savcısı, Mustafa Ali Ayda'nın, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istedi.

Geçen yıl aralık ayında meydana gelen olayda, eşinin aldırdığı uzaklaştırma kararı biten Mustafa Ali Ayda, Değirmenönü Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Burcu Ayda'yı bıçaklayarak kaçmıştı.

Dört çocuk annesi Burcu Ayda, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Mustafa Ali Ayda'yı olaydan saatler sonra Osmangazi ilçesindeki bir fırının bodrum katında yakalamıştı.

Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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