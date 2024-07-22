Bursa'da Eşini Öldüren Sanık Hakkında İddianame Hazırlandı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eşinin kafasına merdaneyle vurup iple boğan sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Geçtiğimiz ocak ayında, Seher K'nin (42), eşi Turgay K. (47) tarafından ikametlerinde öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Turgay K'nin, olaydan önce eşinin iş yerinde bir erkekle fotoğraf çektirdiğini gördüğünü ve bunun üzerine tartışma yaşadıklarını, bir süre oğullarının evinde kalan eşinin tekrar eve döndüğünü belirttiği kaydedildi.

Olay günü kahvaltı hazırladığını ve kahvaltı yaptıklarını, sonrasında eşinin, "Hiçbir şekilde beklentin olmasın artık, eskisi gibi olamayız. Evliliğimiz sadece kağıt üzerinden ibarettir" dediğini, sanığın bunun üzerine durumu düzeltmek için eşiyle konuşmaya başladığına yönelik beyanları iddianamede yer aldı.

Eşinin son olarak "bunaltma beni" dediğini aktaran sanığın, "Ne kadar süre geçti bilmiyorum. Kendime geldiğimde eşimin yerde yatar vaziyette olduğunu gördüm. Herhangi bir kan falan görmedim. Montumu giyinip kediyi de alıp evden çıktım." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

İddianamede, sanığın olaydan sonra eşine ait karttan para çektiği, ona ait telefonu paraya ihtiyacı olduğu için sattığını ve pişman olduğunu beyan ettiği kaydedildi.

Tüm dosya kapsamı incelendiğinde, sanığın maktul ile aralarında süre gelen şiddetli geçimsizlik ve kıskançlık mevzuları yüzünden olay günü tartışmaya başladıkları, sanığın olay yerinde ele geçirilen merdane ile maktulün başına vurup sonrasında iple boğarak üzerine atılı "nitelikli kasten öldürme" suçunu işlediği belirtildi.

Sanığın, eşine cebir uygulayarak telefonunu, kimliğini ve banka kartını alarak ise "nitelikli yağma" suçunu, rızasına aykırı olarak aldığı banka kartı ile harcama yaparak, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçunu işlediği aktarıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 6 yıla kadar, "nitelikli yağma" suçundan ise 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

İhbar üzerine 19 Ocak'ta Esenevler Mahallesi 2. Emrah Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, Seher K'yi (42) mutfakta yatar vaziyette bulmuştu.

Ekipleri, Seher K'nin başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.

Maktulün eşi Turgay K'nin, baldızına ablasını öldürebileceğine dair mesaj gönderdiği belirlenmiş, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Turgay K, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Osmangazi ilçesindeki bir otelde yakalanmıştı.