Bursa'da ev sahibini kahvehanede vurarak öldüren sanığın yargılanması başladı - Son Dakika
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Bursa'da ev sahibini kahvehanede vurarak öldüren sanığın yargılanması başladı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ev sahibini kahvehanede oturduğu sırada silahla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, olaydan önce ev sahibi Ümit Er'in kendisini evden çıkarmak istediğini öne sürdü. Maktulün oğlu ve diğer tanıklar ise sanığın iddialarını yalanladı. Savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

05.04.2024 10:49  Güncelleme: 10:54
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ev sahibini kahvehanede oturduğu sırada silahla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Metin Aydın (31), maktul Ümit Er'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık, olaydan önce ev sahibi Ümit Er'in kiraya zam yapıp kendisini evden çıkarmak istediğini öne sürdü.

Evden çıkmaları için kendisine baskı yapıldığını iddia eden sanık, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Eşimle sokak sokak ev aradık, bulamadık. Karşı taraf bana sabırlı davranmadı. Ev bulamayınca psikolojik baskıyı artırdı. O gün kahvaltı yapmaya gitmiştim. Kahvehanede kendisini görünce evden çıkıp çıkmayacağımızı sordu. Onu orada görünce bana bir zararı dokunacağını düşündüm. Nereye gitsem oraya geliyordu."

Cinayeti bu sebeplerle işlediğini anlatan sanık, pişman olduğunu dile getirdi.

Karısına da ateş etmiş

Maktulün oğlu Ümithan Er ise geçen sene Metin Aydın'ın eşini darbederken babasının alt kata indiğini, buna sinirlenen sanığın bıçak çektiğini belirterek, "Olay para veya evden çıkarma meselesi değil." dedi.

Ümit Er'in eşi ve kızları da Metin Aydın'ın daha önce bıçakla evlerine girdiğini, meselenin zam ya da evden çıkarmayla ilgisi olmadığını, sanığa yönelik herhangi bir baskı yapılmadığını ifade etti.

Tanık olarak dinlenilen eşi Ezgi Aydın, eşinin Ümit Er'i vurduktan sonra gelip kendisine de ateş ettiğini, sebebini bilmediğini anlattı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, Aydın'ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Aydın Caddesi'nde 3 Ekim 2023'te Metin Aydın, ev sahibi Ümit Er'e (57), evinin bulunduğu sokaktaki kahvehanede oturduğu sırada silahla ateş etmişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Er, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yakalanan Aydın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yıldırım, Ümit Er, Bursa, Mahkeme, Güvenlik, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da ev sahibini kahvehanede vurarak öldüren sanığın yargılanması başladı - Son Dakika

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