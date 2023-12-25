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Bursa'da ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti

Bursa'da bir evde çıkan yangında Nami Kılıç (51), hayatını kaybetti. Yangın, merkez Osmangazi ilçesindeki bir evin üst katında çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olay yerinde yapılan incelemede Nami Kılıç'ın cansız bedeni bulundu. Yangının çıkış nedeni ise elektrik sobasından olduğu değerlendiriliyor.

Bursa\'da ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti
25.12.2023 - 16:26,  Güncelleme: 16:28
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BURSA'da bir evde çıkan yangında Nami Kılıç (51), hayatını kaybetti.

Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi 1006. Sokak'taki 2 katlı evin üst katında çıktı. Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde inceleme yapan ekipler, koridorda Nami Kılıç'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen ve vücudunda yanık izleri bulunan Kılıç'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Elektrik sobasından çıktığı değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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