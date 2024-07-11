Bursa'da evinin çatısından tabancayla ateş eden kişi gözaltına alındı.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından, evinin çatısından havaya defalarca ateş eden H.E'nin "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan yakalandığını belirtti.
Demirtaş, zanlının Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekiplerince suç aletiyle birlikte gözaltına alındığını belirterek, "Hedef gözetmeksizin havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.
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