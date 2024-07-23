Bursa'da Fabrika ve Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir fabrika ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çelebi Mehmet Mahallesi'nde kağıt üretimi yaptığı belirtilen fabrika ve yanındaki geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.