Bursa'da Fermuar Sistemiyle Ambulansa Yardım

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Sağlık Bakanlığı, Bursa'da trafikte ilerleyen sürücülerin bir ambulansa "fermuar sistemi" ile yol verdiği görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Bursa'mıza teşekkürler" notuyla yapılan paylaşımda, "Siren sesini duyduklarında 'fermuar sistemi' ile sağ ve sol şeride yanaşarak ambulansa yol veren tüm sürücülere gösterdikleri örnek davranış dolayısıyla teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" çağrısının yinelendiği paylaşımdaki görüntülerde, trafikte ilerleyen araçların sağa ve sola yanaşarak ambulansın ortadan ilerlemesini sağladıkları görüldü.