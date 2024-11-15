Bursa\'da Freni Boşalan Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı

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BURSA'da freni boşalınca, yokuş aşağı hareket eden kamyon, park halindeki 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ile kapalı pazar alanının kapısına ve bir evin duvarına çarparak durabildi. Kamyonun açık olan kapısından atlamaya çalışan sürücü, aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 09.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi 18'inci Bahçe Sokakta meydana geldi. Bir zincir markete ait 34 GOS 127 plakalı kamyon yokuş yukarı çıkarken, iddiaya göre freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, geri geri yokuş aşağı inmeye başladı. Kamyon sokakta park halinde bulunan 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ile kapalı pazar alanın kapısına ve bir evin duvarına çarparak durabildi. Kamyonun açık olan kapısından atlamaya çalışan sürücü, bir süre asılı kaldı. Ardından atlayan sürücü, kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar pazar alanının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

'BİZ İLK BAŞTA DEPREM OLDU ZANNETİK'

Kamyonun duvarına çarptığı evin sahibi Mehmet Ali Kardağ (53), o sırada uyuduğunu ve gürültüyle birlikte deprem olduğunu zannettiğini söyleyerek, "Market kamyoneti yük boşaltmak isterken sokağımıza daldı, o esnada bütün arabalara çarparak gelip, evimizin mutfağını parçaladı. Uykudan fırlayarak uyandık. Kalp rahatsızlığım da var ve biz ilk başta deprem oldu zannettik. Bu olayı görünce rahatladık. Herhangi bir can kaybının olmamasına şükrediyoruz. Yani bu duvara değil de yan camın olduğu yere girseydi, belki daha kötü şeyler yaşanmış olabilirdi. Market yetkilileri mağduriyetimizi gidereceklerini söylediler" ifadelerini kulandı.

Haber-Kamera: Barış YILMAZ/BURSA,