Bursa\'da Halk Sağlığı Haftası yürüyüşüyle başladı, 9 Eylül\'e dek stantlar açık

Bursa'da "3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası" etkinlikleri "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" ile başladı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştirildi.

Orhan Parkı'nda sona eren yürüyüşün ardından Büyükşehir Belediyesi Bandosu tarafından katılımcılara dinleti sunuldu.

Daha sonra burada konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa Çetin, halk sağlığı alanının kapsamının geniş olduğunu söyledi.

Temiz suya erişmenin, sağlık için önemli olduğuna değinen Çetin, "Halk sağlığı sadece sağlığın değil, belediyelerin, derneklerin ve gönüllülerin katılımıyla yürütülen bir süreç. 7 gün boyunca çeşitli etkinliklerimiz olacak. Kurduğumuz bütün stantlarda yaptığımız bütün işleri anlatacağız." ifadesini kullandı.

Çetin, Türkiye'nin sağlıkta ivmelendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Birinci basamak sağlık hizmetlerinde ciddi yatırımlar yapıldı. Bizim bugün 14 tane sağlıklı hayat merkezimiz var. Mutfakta sağlıklı yemek pişirmekten başlayıp, her yaş grubunu ilgilendiren aşılara kadar her konuda birikimlerimiz var. Bu birikimleri vatandaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyarız."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kevser Öztürk de belediye olarak görevlerinin, insanların daha rahat yürüyebildiği, yeşile temas edebildiği, spor yapabildiği ve sosyal hayata katılabildiği bir şehir düzeni oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün ilgili daire başkanlıklarınca Orhan Parkı'nda kurulan stantlar 9 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek