Bursa'da Havai Fişek Yangını: 5 Gözaltı - Son Dakika
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Bursa'da Havai Fişek Yangını: 5 Gözaltı

Bursa\'da Havai Fişek Yangını: 5 Gözaltı
30.07.2025 19:39
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Bursa'da çalılık alanda çıkan yangının havai fişek atılması sonucu çıktığı belirlendi, 5 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da Osmangazi ilçesinde çalılık alanda çıkan yangınla ilgili yapılan incelemede alevlerin havai fişek atılması sonucu çıktığı saptandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden S.D. (18) tutuklanırken, M.B. (17) hakkında konutu terk etmeme kararı verildi. Diğer şüpheliler A.K. (17), M.A. (17) ve İ.E.C. (17) is 50'şer ağaç dikme koşuluyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yangın, 28 Temmuz pazartesi günü akşam saatlerinde Osmangazi ilçesinde bulunan Tophane mevkisinde yamaçta çıktı. İddiaya göre, havai fişek atılması sonucu çalılık alanda yangın çıktı. Yamaçtan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile vatandaşın müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede yapılan inceleme ve güvenlik kamerası araştırmalarının ardından S.D.'nin havai fişek atarak yangına sebebiyet verdiği, yanında bulunan arkadaşları M.B., A.K.,M.A. ve İ.E.C.'nin olaya karıştığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karışan diğer şüphelilerden M.B.'ye konutu terk etmememe, A.K., M.A. ve İ.E.C. için de 'Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenecek yer ve zamanda ayrı ayrı 50'şer adet ağaç dikme koşuluyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Bursa'da Havai Fişek Yangın Çıkardı' haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği görevlilerince 28.07.2025 tarihinde havai fişek atarak yangına sebebiyet veren şüpheli S.D. ve Suça Sürüklenen Çocuklar A.K., M.B. M.A. ve İ.E.C.'nin yakalanarak gözaltına alındığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Şüpheli S.D. ve Suça Sürüklenen Çocuk M.B.'nin tutuklama talebi ile Suça Sürüklenen Çocuklar A.K., M.A. ve İ.E.C.'nin ise "Toplu yaşanan yerlerde veya diğer alanlarda genel güvenliği tehlikeye sokabilecek mahiyetindeki alet ve edevatlar (havai fişek, meşale vs.) ile eylemlerde bulunmama ve yangın konularında eğitim tedbirlerine tabi olmak şeklinde adli kontrol tedbirine tabi tutulması talebi ile Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Şüpheli S.D.'nin tutuklanmasına, Suça Sürüklenen Çocuk M.B.'nin 'Konutu Terk Etmemek' şeklinde adli kontrol tedbirine, Suça Sürüklenen Çocuklar A.K., M.A. ve İ.E.C.'nin ise 'Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün Belirlemiş Olduğu Yer ve Zamanda Ayrı Ayrı 50'şer Adet Ağaç Dikme' şeklinde adli kontrol tedbirine tabi tutulmasına karar verildiği, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüphelinin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Osmangazi, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Hukuk, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Havai Fişek Yangını: 5 Gözaltı - Son Dakika

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