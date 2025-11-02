Bursa'da Havai Fişekli Panik - Son Dakika
Bursa'da Havai Fişekli Panik

02.11.2025 17:20
Bursa'da 4 kişi, sokakta havai fişek ateşleyip kaçtı, güvenlik kameraları olayı kaydetti.

Bursa'da otomobille gelen 4 kişi, ellerindeki havai fişeği sokak ortasında ateşleyip kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da korku dolu anlar yaşandı. Olay, dün saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi.

HAVAİ FİŞEĞİ ATEŞLEYİP KAÇTILAR

Otomobille bir sokağa giren 4 kişi, iki bina arasındaki boş arsanın önüne koydukları havai fişeği ateşleyip kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde şüphelilerden 2'sini sokağa yaya olarak, diğer 2'sinin ise otomobille girdiği görüldü. Etrafı kolaçan eden şüpheliler otomobilden aldıkları havai fişeği yere koyup, ateşledikten sonra araçla bölgeden uzaklaştı.

Hava fişeğin patlamasıyla mahalle sakinleri korku ve panik yaşarken, polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

