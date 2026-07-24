Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Biba'dan Başköy Doğal Yaşam Alanı’nda inceleme - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Biba'dan Başköy Doğal Yaşam Alanı’nda inceleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Biba\'dan Başköy Doğal Yaşam Alanı’nda inceleme
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Nilüfer'de yapımına başlanan Başköy Sahipsiz Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nda 100 günde yüzde 40 fiziki gerçekleşme sağlandı. 7 bin hayvan kapasiteli tesisin Nisan 2027'de tamamlanması planlanıyor ve sokak hayvanı kabulüne başlandı.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Nilüfer ilçesinde nisan ayında yapımına başlanan ve 100 günde yüzde 40'ın üzerinde fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşan Başköy Sahipsiz Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde 74 bin 884 metrekarelik alanda planlanan "Başköy Sahipsiz Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı"nın yapımına Nisan 2026'da başlandı. Şahin Biba başkanlığındaki 100 günde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun mesaisiyle projede fiziki gerçekleşme oranı yüzde 40'ın üzerine ulaştırıldı.

Şahin Biba, Nisan 2027'de tamamlanması planlanan ve 7 bin sahipsiz sokak hayvanına ev sahipliği yapması hedeflenen "Başköy Sahipsiz Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı"nda teknik incelemelerde bulundu.

100 GÜNDE YÜZDE 40 FİZİKİ GERÇEKLEŞME

Belediye bürokratlarının eşlik ettiği ziyarette Biba, projeye ilişkin ilgili birim temsilcilerinden bilgi aldı. Proje alanında yaptığı inceleme sonrası açıklama yapan Biba, "Hayvan Barınağı'mız yaklaşık 75 bin metrekare üzerinde yaklaşık 7 bin hayvan kapasitesine sahip olacak büyük bir barınak. Bursa'mıza hizmet edecek. Şu anda yüzde 40'ına gelmiş durumdayız. Hedefimiz önümüzdeki sene nisan-mayıs aylarında bitirmek" dedi.

SOKAK HAYVANI KABULÜNE BAŞLANDI

Başköy Sahipsiz Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nda tamamlanan bölümlerde misafir edilmek üzere sokak hayvanı kabulüne başlandığını duyuran Biba, "Şu an itibarıyla hayvan almaya başladık. Ancak idari binasında yer alacak olan hayvan bakım, müşahede alanları, laboratuvar ve ameliyathane gibi alanları da tamamladıktan sonra burası tam manasıyla hizmete açılmış olacak. Bursa'mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

YÖNETMELİĞE UYGUN DOĞAL YAŞAM ALANI

Büyükşehir Belediyesi, 13 Aralık 2024 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği kapsamında Bursa'da halk sağlığı ve hayvan refahına hizmet edecek tesisisin etrafı komple çevrildi. Yönetmelik çerçevesinde hayvan sayısıyla orantılı kulübe ve korunaklı kapalı alanların yer aldığı bölümler oluşturuldu. Hayvanların birbirine veya insanlara zarar vermesini engelleyecek yapısal ve idari tedbirler alındı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Biba'dan Başköy Doğal Yaşam Alanı’nda inceleme - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Biba'dan Başköy Doğal Yaşam Alanı’nda inceleme - Son Dakika
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