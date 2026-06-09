Bursa'da Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu

Bursa\'da Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu
09.06.2026 08:27
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Bursa merkezli 4 ilde 52 şüpheliye yönelik helikopter destekli narkotik operasyonu düzenlendi.

BURSA'nın Orhangazi ilçesi merkezli 4 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli narkotik operasyonu düzenlendi. 52 şüpheli hakkında gözaltı kararının olduğu operasyonun devam ettiği belirtildi.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çevre illerden uyuşturucu madde getirip satan 'torbacı' olarak tabir edilen şüpheliler takibe alındı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla bugün saat 04.30 sıralarında Bursa merkezli Yalova, İstanbul ve Ağrı'da 45 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter ve dron destekli operasyonda, koçbaşlarıyla kapıları kırılarak girilen ikametler didik didik arandı. Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyonun devam ettiği bildirildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Operasyona ilişkin Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"İlçemize çevre il ve ilçelerden uyuşturucu madde getirerek genç yaştaki kişilere satmak suretiyle toplumu zehirleyen, 'sokak torbacısı' olarak nitelendirilen şahısların bilgisine, yürütülen başkaca soruşturmalardaki ifadeler, ihbarlar, istihbari bilgiler üzerinden ulaşılması üzerine derhal soruşturma başlatılmış, yaklaşık 4 aydır devam eden araştırma, teknik ve fiziki takip, delillendirme sonucu 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçunu işleyen 52 şüpheli tespit edilmiştir. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla bu sabah 04.30 itibariyle helikopter ve özel harekat destekli operasyon icra edilmiştir. Yalova, İstanbul ve Ağrı illerindeki tespit edilen adreslere de operasyon kapsamında girilerek arama ve yakalama işlemleri yapılmaktadır. Operasyon an itibariyle devam etmektedir. Başsavcılığımızca göreve geldiğimiz ilk gün başlattığımızı açıkladığımız 'sıfır tolerans' uygulaması tavizsiz devam ettirilerek Orhangazi'mizde yaşayan gençlerin geleceğini, aile yapısını ve toplum düzenini hedef alan uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Helikopter, Narkotik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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