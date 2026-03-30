Bursa\'da Heyelanda Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı

HEYELANDA MAHSUR KALAN 1 KİŞİ KURTARILDI
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde sağanak birlikte meydana gelen toprak kayması, 3 katlı bir apartmanın giriş katının kapısını kapattı. İhbarla adrese AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, evde mahsur kalan 60 yaşındaki kadın kurtarıldı. Ekipler tarafından bina girişi de temizlendi.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
