Bursa'da Hırsızlık Yapan Şahıs 1,5 Milyon TL'lik Dövizle Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Hırsızlık Yapan Şahıs 1,5 Milyon TL'lik Dövizle Yakalandı

Bursa\'da Hırsızlık Yapan Şahıs 1,5 Milyon TL\'lik Dövizle Yakalandı

Bursa'da bir apartmanın iki dairesinden yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde döviz çalan Oğuzhan K. yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık sonrası annesi adına otomobil satın alıp Sakarya'da bir bungalovda yakalanan şüphelinin navigasyonla keşif yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

20.11.2024 15:35  Güncelleme: 15:38
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BURSA'da bir apartmanın 2 dairesinden çaldığı yaklaşık 1,5 milyon TL'lik dövizle annesi adına otomobil satın alıp, Sakarya'ya giden Oğuzhan K. (28) kiraladığı bungalovda yakalandı. Tutuklanan şüphelinin hırsızlık yapacağı adresi navigasyondan aradığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Kasım'da Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Gümüş Sokak'taki aile apartmanında meydana geldi. Oğuzhan K., girdiği binadaki 2 daireden 41 bin dolar çaldı. 2 ev sahibinin şikayeti sonrası inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen şüphelinin aynı gün annesi adına otomobil satın aldığı ve Sakarya'da bungalov kiraladığı belirlendi.

KİRALADIĞI BUNGOLOVDA POLİSİ GÖRDÜ

Şüphelinin yakalanması için Sakarya'da çalışma başlatılırken; Oğuzhan K., kiraladığı bungalovun kapısını açtığında karşısında polisi gördü. Gözaltına alınarak Bursa'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, hırsızlık parasıyla annesi adına aldığı otomobilin satışına ise şerh konuldu.

SOKAK SOKAK SOYACAĞI EVİ ARADI

Öte yandan 23 ayrı suç kaydı bulunan Oğuzkan K.'nin daha önce keşif yaptığı adresi, cep telefonunda navigasyondan aradığı anlar ortaya çıktı. Görüntülerde; Oğuzhan K.'nin hırsızlık yapacağı adresi, sokak sokak aradığı görüldü.

Haber: Esra TÜRKER- Kamera: BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Hırsızlık Yapan Şahıs 1,5 Milyon TL'lik Dövizle Yakalandı - Son Dakika

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