Bursa'da İftar Programı: Başkan Bozbey Vatandaşlarla Orucunu Açtı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Orhangazi ilçesindeki iftar programında vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. Göreve geldikleri 11 aylık süreçte birçok fiziksel yatırımla birlikte sosyal ve kültürel faaliyetler yaptıklarını kaydeden Bozbey, "Önümüzdeki süreçte çok daha fazla hizmeti halkımızla buluşturacağız. Herkesin gülümseyeceği Bursa'yı birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel iftar programlarını Orhangazi ilçesinde sürdürdü. Orhangazi Meydanı'ndaki programa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, CHP Orhangazi İlçe Başkanı Berna Çakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Karagöz ve Hacivat gölge oyunu gösterisiyle çocukların eğlenceli anlar yaşadığı iftar programında, akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

Bozbey, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu hatırlattı. Ramazan ayında birçok farklı etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Bozbey, "Her akşam farklı bir mahalle ve ilçede vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Ramazan sofrasını her sene hep beraber paylaşmaya devam edeceğiz. Hem eski Ramazanları yad ediyoruz hem de dayanışmamızı giderek artırıyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaşarak Ramazan'ı iyi bir şekilde geçirmelerini arzuluyoruz" dedi.

Göreve geleli 11 ayın bittiğini, bir ay sonra bir yılı tamamlayacaklarını söyleyen Bozbey, bu süreç içerisinde fiziksel yatırım ve sosyal kültürel faaliyetler anlamında birçok çalışmanın yapıldığını belirtti. Diğer ilçeler gibi Orhangazi'nin de daha fazla hizmete ihtiyaç duyduğunu bildiklerini ifade eden Bozbey, "İlçelerimizin ihtiyaçlarını adım adım yerine getirmek bizlerin sorumluluğudur. El ele, kol kola vererek Orhangazi'nin sorunlarını en aza indirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Her kesimden insanın güven içerisinde yaşayacağı bir kent oluşturmak için projelerimizi yaşama geçiriyoruz. Bizlere güvendiğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte çok daha fazla hizmeti halkımızla buluşturacağız. Herkesin gülümseyeceği Bursa'yı birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

CHP Orhangazi İlçe Başkanı Berna Çakır, Orhangazilileri iftar sofralarında buluşturan Bozbey'e teşekkür ederek Ramazan ayının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları tarafından mini konser verildi. Bozbey, Teravih namazı sonrasında ise Erenler Camii'nde vatandaşlarla bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu.