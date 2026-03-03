Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Nilüfer'de İftar Sofrası - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Nilüfer'de İftar Sofrası

03.03.2026 10:54  Güncelleme: 11:49
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesinde düzenlediği iftar programında vatandaşları bir araya getirerek dayanışma ve kardeşlik mesajı verdi. Programa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve birçok davetli katıldı.

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde düzenlediği iftar programında vatandaşları aynı sofrada buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Konak Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız ve Yalçın Işıkyıldız, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve belediye meclis üyeleri de katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, akşam ezanının okunmasıyla hep birlikte oruçlar açıldı.

Konuşmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in selamlarını ileterek başlayan Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, dayanışma, paylaşma ve kardeşlik ruhunu Ramazan ayında yoğun bir şekilde yaşadıklarını söyledi. İlçelerde iftar programı düzenleyerek, 14 noktada iftariyelik dağıtarak, 4 sabit iftar noktasında yemek ikram ederek ramazanın bereketini kentin her yerine taşıdıklarını belirten Saldız, ramazan ayının dünyaya ve bölgeye de huzur getirmesini temenni etti.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Nilüfer'de İftar Sofrası

