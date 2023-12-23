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Bursa'da İmam Hatip Lisesi çatısında çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da İmam Hatip Lisesi çatısında çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti

Bursa'da Ahmet Cevdet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çatısında onarım çalışması yapan Reyhani Acar, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23.12.2023 - 14:31,  Güncelleme: 15:31
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Bursa'da Ahmet Cevdet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çatısına onarım için çıkan Reyhani Acar (52), yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

DENGESİNİ KAYBEDİP BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Saat 11.00 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki Ahmet Cevdet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Onarmak için lisenin çatısına çıkan Reyhani Acar, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden beton zemine düştü.

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OLAY YERİNE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı gören iş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Reyhani Acar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Bursa Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa\'da İmam Hatip Lisesi çatısında çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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