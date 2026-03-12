Bursa'da İstiklal Marşı Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da İstiklal Marşı Programı

Bursa\'da İstiklal Marşı Programı
12.03.2026 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da İstiklal Marşı'nın 105. yılı için program düzenlendi, ödüller verildi.

Bursa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bursa Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 105. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma dolayısıyla İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlan program Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada!" temalı beste yarışmasında birinci olan Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi Öğretmeni Melike Acanur Tayfun'a ait eser, katılımcılara sunuldu.

Program kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Daha sonra İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" adlı güzelleme gösterisi sahnelendi.

Bursa Valisi Sayın Erol Ayyıldız'ın da katıldığı program, protokol üyeleri ve öğrencilerin fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy, Bursa Valiliği, Etkinlik, Kültür, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da İstiklal Marşı Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı
Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurumspor’u 11 dakikada darmadağın ettiler Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurumspor'u 11 dakikada darmadağın ettiler
Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
15:38
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
15:00
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 15:58:03. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da İstiklal Marşı Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.