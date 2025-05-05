Bursa'da Kaçak Balıkçılara Büyük Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Kaçak Balıkçılara Büyük Ceza

Bursa\'da Kaçak Balıkçılara Büyük Ceza

Bursa'da iki balıkçıya yasa dışı trol avcılığı nedeniyle toplam 428 bin TL ceza kesildi.

05.05.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
BURSA'da trolle avlanan 2 balıkçıya 428 bin 615 TL cezai işlem uygulandı, teknelerine el konuldu.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Marmara Denizi'nde ekosistemin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın devam ettirilmesi kapsamında; İstanbul Limanı'na kayıtlı 'SELÇUK REİS 3' isimli teknenin, Karacabey ilçesi Bayramdere açıklarında trol donanımıyla yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığını tespit etti. 3 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla teknede bulunan 2 balıkçıya, '1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet' suçundan toplam 377 bin 777 TL, trol donanımlarını denize attıkları için de '2872 Sayılı Çevre Kanunu' uyarınca 50 bin 838 TL idari para cezası uygulandı. Avcılıkta kullanılan tekne ile araçlara el konulurken, kaçak avlanan 2 kişi hakkında 'Çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Marmara Denizi, Balıkçılık, Denizcilik, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Çevre, Bursa, Hukuk, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Kaçak Balıkçılara Büyük Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Özel’e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi
Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son Şampiyon belli oldu Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti
Sırrı Süreyya Önder’in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı Sırrı Süreyya Önder'in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Özel’e saldırı MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 13:37:34. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Kaçak Balıkçılara Büyük Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.