Bursa'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 10 Göçmen Sınır Dışı Edildi - Son Dakika
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Bursa'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 10 Göçmen Sınır Dışı Edildi

Bursa\'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 10 Göçmen Sınır Dışı Edildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak göçmenlere kalacak yer temin eden bir kişi yakalandı. Yasal kalış hakları bulunmayan 10 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.

30.01.2025 19:23  Güncelleme: 19:26
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BURSA'da kaçak göçmenlere kalacak yer temin edip, çalıştırdığı tespit edilen İ.M.D. yakalanırken, 2'si çocuk 10 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde yabancı uyruklu kişileri çalıştırıp, yer temin eden şüpheye yönelik operasyon düzenlendi. İş yerinde çalışan 29 yabancı uyruklu, kimlik tespiti için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. 2'si çocuk 10 kişinin yasal kalış hakları bulunmadığı tespit edildi. İkamet izni olmayıp, yasa dışı çalıştırıldığını beyan eden 10 göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olay ile ilgili yer temin ettiği belirlenen İ.M.D. isimli şüpheli de yakalanıp, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Haber: Esra TÜRKER Kamera: BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 10 Göçmen Sınır Dışı Edildi - Son Dakika

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