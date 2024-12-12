Bursa'da Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da Kaçak Sigara Operasyonu

Bursa'da kaçak sigara üreten bir iş yerine yapılan operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

12.12.2024 09:16
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Bursa'da kaçak sigara üretilen iş yerine düzenlenen operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E.O'nun Kemerçeşme Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak sigara ürettiği bilgisine ulaştı.

Gerekli izinler doğrultusunda teknik ve fiziki takibin ardından iş yerine baskın yapan polis, E.O'yu gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan aramada, 330 bin bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 14 bin 100 bandrolsüz doldurulmuş makaron, 45 kilogram tütün ile 2 otomatik sigara makinesi ele geçirildi.

Zanlı, ifadesi alınmak üzere Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA

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